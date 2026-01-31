सालों की सेवा को नमन: राजू बाला के सम्मान में सभागार में गूंजा तालियों का स्वर

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: किसी भी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति समारोह उनके वर्षों के समर्पण, मेहनत और योगदान को सम्मानित करने का भावनात्मक अवसर होता है। इसी क्रम में आज नौतनवा नगर पालिका की कर्मचारी राजू बाला के सेवानिवृत्त होने पर पालिका सभागार में एक सादगीपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने उन्हें अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं। उपस्थित पालिका कर्मियों ने भी अपनी ओर से स्मृति-चिह्न देकर राजू बाला के वर्षों की सेवाओं को सलाम किया।

अपने संबोधन में पालिका अध्यक्ष ने भावुक होते हुए कहा—

“मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज अपने सबसे निकटतम कर्मी को विदा करने का समय आ गया है। आपके बिना यहां सब कुछ पूर्व जैसा नहीं रहेगा। कम समय में भी आपके साथ काम करना मेरे लिए बेहद सुखद अनुभव रहा। आप सदैव एक कर्तव्यपरायण कर्मचारी रहीं हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आगामी जीवन सुखमय और स्वस्थ रहे। ऐसे आयोजन सहकर्मियों के बीच आत्मीयता और सम्मान को और मजबूत बनाते हैं।”

समारोह में सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अनिल जायसवाल, अशोक रौनियार, वरिष्ठ लिपिक रमाशंकर सिंह, संतोष श्रीवास्तव, विंदु सिंह, राजन वर्मा, अफरोज, सरवन, अमित कन्नौजिया, विकास मौर्या, कमलेश, आनंद गौड़ तथा प्रमोद पाठक सहित नगर पालिका के अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट