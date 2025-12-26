घोसी उपचुनाव में सपाने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह पर खेला बड़ा दांव, घोषित किया अपना उम्मीदवार

  1. हिन्दी समाचार
यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के आगामी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने बड़ा कदम उठाया है। सपा ने सुधाकर सिंह (Sudhakar Singh) के बेटे सुजीत सिंह (Sujeet Singh) को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी और अब उनके परिवार को राजनीतिक रूप से आगे लाने के लिए पार्टी ने सुजीत को मैदान में उतारा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के आगामी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने बड़ा कदम उठाया है। सपा ने सुधाकर सिंह (Sudhakar Singh) के बेटे सुजीत सिंह (Sujeet Singh) को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी और अब उनके परिवार को राजनीतिक रूप से आगे लाने के लिए पार्टी ने सुजीत को मैदान में उतारा है। सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) ने औपचारिक रूप से सुजीत सिंह का नाम घोषित किया।

बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस

सपा के ऐलान के बाद अब इस बात को लेकर कयास लग रहे हैं कि बीजेपी इस सीट से किसे मैदान में उतारेगी। पिछले उपचुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) इस उपचुनाव में अपनी ताकत आजमा सकती है।

छह महीने के अंदर होगा उपचुनाव

घोसी विधानसभा सीट को हाल ही में विधानसभा सचिवालय ने रिक्त घोषित किया है। नियमों के अनुसार, किसी विधायक की मृत्यु या अन्य कारणों से सीट खाली होने के छह महीने के अंदर उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है। इस लिहाज से संभावना जताई जा रही है कि घोसी सीट का उपचुनाव 2026 के अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।

सुधाकर सिंह का निधन

सुधाकर सिंह का 20 नवंबर को बीमारी के कारण निधन हो गया था। उनके निधन के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों को रिक्त होने की जानकारी दे दी गई। इसके बाद उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है।

घोसी सीट पर  उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण

घोसी सीट पर होने वाला उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सपा ने सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाकर मैदान मजबूत किया है, वहीं बीजेपी और सुभासपा के उम्मीदवारों को लेकर सियासी गहमागहमी बढ़ रही है। आगामी चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी घोसी की जनता का समर्थन हासिल कर पाती है।

