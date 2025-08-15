Semiconductor: कांग्रेस ने PM के सेमीकंडक्टर को लेकर किए गए दावे पर किया पलटवार, कहा- ‘मोदी कितने झूठे हैं…’

Semiconductor Controversy: पीएम नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निर्मित पहली सेमीकंडक्टर चिप इस वर्ष के अंत तक बाजार में उतार दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर 50-60 तक सेमीकंडक्टर के विचार को गर्भ में ही मार देने का आरोप लगाया। जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को झूठा बताया है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के भाषण का कुछ अंश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। जिसमें वह सेमीकंडक्टर के बारे में बोल रहे हैं। इसके साथ रमेश ने लिखा, “श्री मोदी कितने विक्षिप्त झूठे हैं, इसका एक और उदाहरण। चंडीगढ़ में स्थापित सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड ने 1983 में परिचालन शुरू किया।” बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपने सम्बोधन में कहा, “जब हम टेक्नोलॉजी के विभिन्न पहलुओं की बात करते हैं, तो मैं आपका ध्यान सेमीकंडक्टर के उदाहरण की ओर आकर्षित करता हूं। मैं लाल किले पर किसी सरकार की आलोचना करने नहीं आया हूं; मैं ऐसा करना नहीं चाहता। लेकिन देश के युवाओं को इसके बारे में जानना चाहिए।”

पीएम मोदी ने आगे कहा, “सेमीकंडक्टर पर फाइल का काम हमारे देश में 50-60 साल पहले शुरू हुआ था। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का विचार 50-60 साल पहले सामने आया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेमीकंडक्टर का विचार 50-60 साल पहले ही गर्भ में ही मार दिया गया था। हमने 50-60 साल गंवा दिए।”