  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. इस क्रिकेटर के शादी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं Shah Rukh Khan, बारात को लेकर पूछा सवाल

इस क्रिकेटर के शादी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं Shah Rukh Khan, बारात को लेकर पूछा सवाल

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है।  इसके मौके पर एक्टर अपने फैंस से मिले और जिन लोग ने जन्मदिन विश किया था  उन सभी का   शुक्रिया अदा किये।  इसी बीच शाहरुख खान ने एक क्रिकेटर से उसकी शादी की बात करके हंगामा खड़ा कर दिया है। जी हाँ  हम बात कर रहे टीम  इंडिया के दिग्गज स्टार रिंकू  सिंह की ।  

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है।  इसके मौके पर एक्टर अपने फैंस से मिले और जिन लोग ने जन्मदिन विश किया था  उन सभी का   शुक्रिया अदा किये।  इसी बीच शाहरुख खान ने एक क्रिकेटर से उसकी शादी की बात करके हंगामा खड़ा कर दिया है। जी हाँ  हम बात कर रहे टीम  इंडिया के दिग्गज स्टार रिंकू  सिंह की ।

पढ़ें :- रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 'डी कंपनी' ने दी धमकी, फिरौती में मांगे 5 करोड़ रुपये

शाहरुख खान ने दिया रिंकू सिंह के फैंस को सदमा

बता दें कि इस विश के बदले शाहरुख खान ने जमाने के सामने पूछ लिया कि रिंकू सिंह की शादी कब है. शाहरुख खान ने लिखा, थैंक यू रिंकू. लॉट्स ऑफ लव… शादी कब है… शाहरुख खान का ये कमेंट कुछ देर में ही वायरल हो गया है।  इस खबर ने रिंकू सिंह के फैंस के बीच भी खलबली मचा दी है. फैंस कयास लगा रहे हैं कि इंडिया का ये क्रिकेटर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है. ये राज शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन के मौके पर खोल दिया है.

 

पढ़ें :- शाहरुख खान पहली बार अरबपतियों की लिस्ट में हुए शामिल , टॉम क्रूज और टेलर स्विफ्ट को पछाड़ा
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इस क्रिकेटर के शादी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं Shah Rukh Khan, बारात को लेकर पूछा सवाल

इस क्रिकेटर के शादी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं Shah...

'एक क्रिकेट युग और एक अमर विरासत, जन्मदिन मुबारक हो विराट', बीसीसीआई ने रिकॉर्ड्स शेयर कर दी जन्मदिन की बधाई

'एक क्रिकेट युग और एक अमर विरासत, जन्मदिन मुबारक हो विराट', बीसीसीआई...

Yashasvi Jaiswal: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले गरजा जायसवाल का बल्ला, शतक जड़कर बचाई मुंबई की लाज

Yashasvi Jaiswal: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले गरजा जायसवाल का...

आईसीसी वनडे रैंकिंग में बड़ी उथल-पुथल, स्मृति मंधाना से इस बैटर ने छीना नंबर-1 का ताज

आईसीसी वनडे रैंकिंग में बड़ी उथल-पुथल, स्मृति मंधाना से इस बैटर ने...

BBL में डेब्यू से चूके आर अश्विन, घुटने की चोट के कारण लीग से हटे

BBL में डेब्यू से चूके आर अश्विन, घुटने की चोट के कारण...

IND vs PAK Match: राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां खेला जाएगा मैच

IND vs PAK Match: राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की होगी...