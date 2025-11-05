इस क्रिकेटर के शादी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं Shah Rukh Khan, बारात को लेकर पूछा सवाल

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इसके मौके पर एक्टर अपने फैंस से मिले और जिन लोग ने जन्मदिन विश किया था उन सभी का शुक्रिया अदा किये। इसी बीच शाहरुख खान ने एक क्रिकेटर से उसकी शादी की बात करके हंगामा खड़ा कर दिया है। जी हाँ हम बात कर रहे टीम इंडिया के दिग्गज स्टार रिंकू सिंह की ।

शाहरुख खान ने दिया रिंकू सिंह के फैंस को सदमा

बता दें कि इस विश के बदले शाहरुख खान ने जमाने के सामने पूछ लिया कि रिंकू सिंह की शादी कब है. शाहरुख खान ने लिखा, थैंक यू रिंकू. लॉट्स ऑफ लव… शादी कब है… शाहरुख खान का ये कमेंट कुछ देर में ही वायरल हो गया है। इस खबर ने रिंकू सिंह के फैंस के बीच भी खलबली मचा दी है. फैंस कयास लगा रहे हैं कि इंडिया का ये क्रिकेटर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है. ये राज शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन के मौके पर खोल दिया है.