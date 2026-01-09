विशाल भारद्वाज की ‘ओ रोमियो’ के फर्स्ट लुक में शाहिद कपूर का दिखा डार्क और खतरनाक अवतार

मुंबई: मशहूर फिल्ममेकर-एक्टर जोड़ी विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) और शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा पहला लुक आखिरकार सामने आ गया है, जो फैंस को ‘ओ’ रोमियो’ (‘O’Romeo’) की दुनिया की एक झलक दे रहा है। शुक्रवार को मेकर्स ने विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) के डायरेक्शन में बनी फिल्म से शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) का रोमियो के रूप में पहला लुक जारी किया। पोस्टर में एक्टर एक बहुत ही इंटेंस किरदार में दिख रहे हैं, उनके चेहरे पर एक जंगली, पागलों जैसी मुस्कान है, जो खून और चोट के निशानों से सनी हुई है। शाहिद का रफ लुक, टैटू वाले हाथ, और चेन और भारी बेल्ट वाली खुली शर्ट उन्हें एक रॉ प्रेजेंस देती है। साथ ही, लाल बैकग्राउंड और आक्रामक पोज़ मिलकर एक रहस्यमयी, विद्रोही माहौल बनाते हैं। “रोमियो ओ रोमियो (‘O’Romeo’) तुम कहां हो ओ’रोमियो!” शाहिद ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर के साथ लिखा।

उन्होंने शनिवार 10 जनवरी को फिल्म से जुड़े एक बड़े खुलासे का भी हिंट दिया। ‘ओ रोमियो’ विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर का चौथा प्रोजेक्ट है, जिन्होंने पहले ‘कमीने’, ‘हैदर’ और ‘रंगून’ जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। इससे पहले, मेकर्स ने एक नए पोस्टर के साथ फिल्म का टाइटल और रिलीज़ डेट अनाउंस की थी।

पिछले साल अगस्त में, शाहिद कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ अपनी आने वाली फिल्म के सेट से एक तस्वीर शेयर की थी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में दोनों फिल्म के सेट पर किसी बात पर चर्चा करते दिख रहे हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए, शाहिद ने बताया कि अभी तक बिना टाइटल वाले इस प्रोजेक्ट ने उन्हें एक “पूरी तरह से अलग किरदार” निभाने का मौका दिया। दूरदर्शी साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रस्तुत और विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तृप्ति डिमरी और नाना पाटेकर भी हैं। नाडियाडावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत बनी O’Romeo वैलेंटाइन वीक के आसपास 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।