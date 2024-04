Shani Maha Gochar 2024 : शनि देव करेंगे महागोचर , दान-पुण्य  वालों पर शनि देव की विशेष कृपा रहती है

Shani Maha Gochar 2024 : वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य ग्रहण से पहले शनि देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। शनि देव अभी अपनी स्वराशि कुंभ में संचरण (transmission) कर रहे हैं और वह 6 अप्रैल 2024 को दोपहर 3 बजकर 55 मिनट पर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (Purvabhadrapada Nakshatra) में गोचर करेंगे। जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। बता दें कि सूर्य ग्रहण के दो दिन पहले शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए कष्टदायी रहने वाला है। ग्रह मंडल में शनिदेव को न्याय का देवता (Shanidev is the god of justice) कहा जाता है।

वृषभ राशि

ज्योतिषियों के अनुसार, शनि देव के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने से वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जिससे मन परेशान रहेगा। कार्यक्षेत्र में नुकसान हो सकता है। मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है।

कर्क राशि

माना जा रहा है कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए शनि देव का गोचर कुछ मामलों में ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों से धोखा मिल सकता है। किसी पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोच-विचार करें।

वृश्चिक राशि

ज्योतिषियों के अनुसार, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शनि देव का पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र परिवर्तन शुभ नहीं रहेगा। इस दौरान किसी अपनों से मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है। वाणी में कठोरता बनी रहेगी। वाणी पर संयम रखें।

शनि नक्षत्र गोचर 2024 उपाय

दान-पुण्य करें गरीबों और ज़रुरतमंदों की मदद करने वालों पर शनि देव की विशेष कृपा रहती है.

शनि यंत्र की पूजा करें।

शनि मंत्र का जाप करें।

कुत्तों की करें सेवा, विशेष रूप से काले कुत्ते की सेवा।

इस दिन शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी भी आराधना करें।

हनुमान चालीसा का पाठ करें।

चिड़िया, मछली, और पशुओं को दाना, पानी, या चारा खिलाएं।