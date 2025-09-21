Sharadiya Navratri Healthy Foods : शारदीय नवरात्रि के उपवास में खाएं खास फूड्स , नहीं होगी थकान और सुस्ती

Sharadiya Navratri Healthy Foods : भक्ति , शक्ति और उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि 2025, 22 सितंबर से शुरू हो रही है। मां दुर्गा के उपासना के लिए कठिन व्रत का पालन करने वाले भक्त गण उपवास में फलाहार का सेवन करते है। मां दुर्गा की नियमानुसार सेवा पूजा करने में थकान और सुस्ती का अनुभव न हो इसके लिए उपवास में कुछ खास और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना जरूरी है। आइये जानते है नवरात्रि के नौ दिनों के लिए उपवास में खाएं जाने वाले कुछ खास फूड्स के बारे में।

साबूदाना – उपवास के लिए सबसे लोकप्रिय सामग्री में से एक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है और पेट के लिए हल्का होता है।

सिंघाड़े का आटा – पूरी, पैनकेक या खिचड़ी बनाने के लिए।

कुट्टू – प्रोटीन और फाइबर से भरपूर, पराठे या पैनकेक बनाने के लिए उत्तम।

चुकंदर का सलाद

आप चुकंदर का सलाद बनाकर आसानी से खा सकते हैं. चुकंदर में फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होता है।

नारियल

कसा हुआ ताज़ा या सूखा नारियल फाइबर, ज़रूरी खनिज और हल्की मिठास प्रदान करता है और साबूदाना के स्टार्च के साथ मिलकर इसे एक स्वादिष्ट बनावट प्रदान करता है।

सेंधा नमक

इस व्रत में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, समा के चावल, फल, मेवे, दूध, दही, पनीर, आलू, शकरकंद, लौकी, खीरा, टमाटर और सेंधा नमक का सेवन किया जा सकता है।

पैकेज्ड फूड का उपयोग न करें: केमिकल युक्त पैकेज्ड फूड के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाएं।

व्रत के दौरान दिन में सोने से बचना चाहिए।