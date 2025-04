Sharbat Jihad : रामदेव ने एक कंपनी पर लगाया शरबत जिहाद का आरोप, बोले- इन पैसों से मदरसों-मस्जिदों का होता है निर्माण, देखें वायरल वीडियो

देहरादून। योग गुरु बाबा रामदेव (Yoga Guru Baba Ramdev) एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में वायरल वीडियो में बाबा रामदेव (Baba Ramdev) ने शरबत जिहाद (Sharbat Jihad) शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। रामदेव अपने इस वायरल वीडियो में पतंजलि शरबत (Patanjali Sharbat) का प्रचार करते हुए दावा करते हैं कि एक शरबत बेचने वाली कंपनी अपनी कमाई के एक हिस्से का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में करती है।

पतंजलि प्रोडक्ट्स (Patanjali Products) के नामक हैंडल से फेसबुक पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के कैप्शन में हिंदी में लिखा हुआ है कि शरबत जिहाद (Sharbat Jihad) के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर (Toilet Cleaner) और कोल्ड ड्रिंक (Cold Drink) के जहर से अपने परिवार और मासूम बच्चों को बचाएं। घर में केवल पतंजलि (Patanjali) का शरबत और जूस ही लाएं।

We got "Sharbat Jihad" before GTA VI 💀😭 pic.twitter.com/qIuLrkhJxe

— Yash Tiwari (@DrYashTiwari) April 9, 2025