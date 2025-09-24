  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Shardiya Navratri 2025 Maa Kushmanda : नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कुष्मांडा की पूजा , मिलेगा स्वास्थ्य समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान

Shardiya Navratri 2025 Maa Kushmanda : नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कुष्मांडा की पूजा , मिलेगा स्वास्थ्य समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान

 शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा के लिए समर्पित होता है। यह देवी दुर्गा की चतुर्थ स्वरूप हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Shardiya Navratri 2025 Maa Kushmanda :  शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा के लिए समर्पित होता है। यह देवी दुर्गा की चतुर्थ स्वरूप हैं। मां कूष्मांडा की पूजा से भक्तों को स्वास्थ्य समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है।  मां कूष्मांडा की पूजा ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन मां कुष्मांडा की कथा पढ़ना शुभ माना जाता है। मां कूष्मांडा आठ भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है। इसलिए इन्हें अष्ठभुजा देवी भी कहा जाता है। ज्योतिषी मान्यता के अनुसार,  इस दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा करने से बुध ग्रह बली होता है।

पढ़ें :- Shardiya Navratri 2025 : शक्ति और साधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

मां कुष्मांडा की पूजा में भोग प्रसाद के लिए पीले रंग का केसर वाला पेठा अर्पित करना शुभ माना जाता है।  मालपुआ और बताशे भी देवी को अर्पित किया जाता है।

पूजा मंत्र
मां कुष्‍मांडा का पूजा मंत्र : ऊं कुष्माण्डायै नम:
बीज मंत्र: कुष्मांडा: ऐं ह्री देव्यै नम:
ध्यान मंत्र: या देवी सर्वभू‍तेषु मां कूष्माण्डा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shardiya Navratri 2025 Maa Kushmanda : नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कुष्मांडा की पूजा , मिलेगा स्वास्थ्य समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान

Shardiya Navratri 2025 Maa Kushmanda : नवरात्रि के चौथे दिन करें मां...

Sharadiya Navratri 2025 :  इन कलाओं में देवी दुर्गा का वास होता है , कलाकार भक्त मां अंबे की सर्वोच्च ऊर्जा और शक्ति का बखान करते हैं

Sharadiya Navratri 2025 :  इन कलाओं में देवी दुर्गा का वास होता...

Sharadiya Navratri 2025 :  देवी दुर्गा के अंश हैं ये औषधि पौधे , जानें किस वनस्पति में कौन सी देवी का वास है ?

Sharadiya Navratri 2025 :  देवी दुर्गा के अंश हैं ये औषधि पौधे , जानें...

24 सितम्बर 2025 का राशिफल : नवरात्रि के तीसरे दिन धन योग का बन रहा है उत्तम संयोग, मेष,तुला समेत पांच राशियों को होगा धनलाभ

24 सितम्बर 2025 का राशिफल : नवरात्रि के तीसरे दिन धन योग...

Shardiya Navratri 2025 3rd Day : शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन करें देवी चंद्रघंटा की पूजा , जीवन में कल्याण के लिए मांगे मां से वरदान

Shardiya Navratri 2025 3rd Day : शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन करें...

Navratri Day 2 Maa Brahmacharini :  मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से कौशल- विजय की सिद्धि होती है , पढ़ें ये मंत्र

Navratri Day 2 Maa Brahmacharini :  मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से कौशल-...