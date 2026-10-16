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Shardiya Navratri 2026 : नवरात्रि में माँ को क्यों चढ़ती है नारियल-चुनरी? जानें पौराणिक रहस्य

नवरात्रि के पावन दिनों में हम सब माँ दुर्गा के दर्शन करने मंदिर जाते हैं। माँ की पूजा में हम उनकी प्रिय चीजें अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल और लाल चुनरी के बिना माँ की पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है? आखिर क्यों हर भक्त माँ की गोद में नारियल और सिर पर चुनरी सजाता है? इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना एक ऐसा पौराणिक रहस्य, जो आपके जीवन को बदल सकता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Shardiya Navratri 2026 : नवरात्रि के पावन दिनों में हम सब माँ दुर्गा के दर्शन करने मंदिर जाते हैं। माँ की पूजा में हम उनकी प्रिय चीजें अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल और लाल चुनरी के बिना माँ की पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है? आखिर क्यों हर भक्त माँ की गोद में नारियल और सिर पर चुनरी सजाता है? इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना एक ऐसा पौराणिक रहस्य, जो आपके जीवन को बदल सकता है।

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“शास्त्रों में नारियल को ‘श्रीफल’ कहा गया है, यानी साक्षात लक्ष्मी का फल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए, तो वे अपने साथ तीन चीजें लेकर आए थे— पहली देवी लक्ष्मी, दूसरी अलौकिक कामधेनु गाय और तीसरा नारियल का वृक्ष।

नारियल के ऊपर बने तीन बिंदु भगवान शिव के तीन नेत्रों के प्रतीक माने जाते हैं। माँ दुर्गा को नारियल चढ़ाना असल में अपने अहंकार और बुरे विचारों को माँ के चरणों में समर्पित करना है। जैसे नारियल बाहर से कठोर और अंदर से बेहद कोमल और पवित्र होता है, माँ भी चाहती हैं कि हमारा मन भी बाहर के विकारों को छोड़कर अंदर से उतना ही शुद्ध हो जाए।”

“अब बात करते हैं उस लाल चुनरी की, जिसे देखते ही मन भक्ति से भर जाता है। सनातन धर्म में लाल रंग को शक्ति, सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक माना गया है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुईं, तब देवताओं ने उन्हें अपनी शक्तियों के साथ-साथ दिव्य वस्त्र और आभूषण भी दिए थे। यह लाल चुनरी माँ की उसी ब्रह्मांडीय शक्ति (Cosmic Energy) को दर्शाती है।

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जब एक भक्त माँ को चुनरी ओढ़ाता है, तो वह असल में माँ से प्रार्थना करता है कि ‘हे माता! जैसे यह चुनरी आपको ढक रही है, वैसे ही आप अपनी ममता की चुनरी से मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना।’ चुनरी चढ़ाने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।”

“जब हम नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, तो यह ‘प्रकृति और पुरुष’ के मिलन को दर्शाता है। नारियल हमारी आत्मा (Soul) है और चुनरी माँ की सुरक्षात्मक माया (Protective Energy)। इस एक छोटे से अनुष्ठान से हमारे जीवन के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और व्यापार, स्वास्थ्य व परिवार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं।”

“तो इस नवरात्रि, जब आप माँ के चरणों में नारियल और चुनरी चढ़ाएं, तो इस गहरे रहस्य को अपने दिल में जरूर रखिएगा। माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करें।

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