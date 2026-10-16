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Shardiya Navratri Maa Katyayani :  संसार में संतुलन और धर्म स्थापना के लिए करें मां कात्यायनी की पूजा, अंतर्ज्ञान का केंद्र हैं

भक्ति, शक्ति और उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली मां कात्यायनी साक्षात साहस, वीरता और ब्रह्मांडीय रहस्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां कात्यायनी की दिव्य और रहस्यमयी शक्तियां न केवल पौराणिक कथाओं में बल्कि मानव चेतना और आध्यात्मिक साधना में भी बेहद गहरा महत्व रखती हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Shardiya Navratri Maa Katyayani :  भक्ति, शक्ति और उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली मां कात्यायनी साक्षात साहस, वीरता और ब्रह्मांडीय रहस्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां कात्यायनी की दिव्य और रहस्यमयी शक्तियां न केवल पौराणिक कथाओं में बल्कि मानव चेतना और आध्यात्मिक साधना में भी बेहद गहरा महत्व रखती हैं।

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ऋषि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्मी मां कात्यायनी वास्तव में त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) के तेज और आंतरिक क्रोध का संयुक्त पुंज हैं, जिनका अवतरण महिषासुर जैसे भयंकर राक्षस का वध करने के लिए हुआ था।

सिंह पर सवार, सुनहरे रंग से चमकती मां कात्यायनी की शक्तियां जितनी दिव्य हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी। मां कात्यायनी का संबंध मानव चेतना (Human Consciousness) और भक्त की आध्यात्मिक साधना से है।”

“पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब महिषासुर का अत्याचार चरम पर था, तब महर्षि कात्यायन की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेवों के तेज से मां प्रकट हुईं। कात्यायन ऋषि की पुत्री बनने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया।

लेकिन इनका असली रहस्य क्या है? मां कात्यायनी ‘ईश्वरीय क्रोध’ का शुद्ध रूप हैं। एक ऐसा क्रोध जो विनाश के लिए नहीं, बल्कि संसार में संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुआ था। उन्होंने पल भर में उस महिषासुर का अंत कर दिया, जिसे कोई देवता भी नहीं हरा सकता था।”

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हमारी आध्यात्मिक साधना में मां कात्यायनी का स्थान हमारे शरीर के ‘आज्ञा चक्र’ (Third Eye Chakra) पर है। मानव चेतना में यह चक्र हमारी बुद्धि, अंतर्ज्ञान (Intuition) और दूरदर्शिता का केंद्र है। जब एक साधक नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी का ध्यान करता है, तो उसका आज्ञा चक्र जाग्रत होने लगता है। मां की रहस्यमयी शक्ति साधक को इस संसार के भ्रम (Illusion) को चीरकर परम सत्य को देखने की दिव्य दृष्टि देती है।”

“मां कात्यायनी की साधना से इंसान के भीतर का आंतरिक महिषासुर—यानी अहंकार, ईर्ष्या और अज्ञान—नष्ट हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि कुंडली के सभी दोष, खासकर विवाह में आने वाली बाधाएं और राहु-केतु के बुरे प्रभाव, मां की कृपा से तुरंत शांत हो जाते हैं। वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों फलों को देने वाली कल्याणी हैं।”

 

 

 

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