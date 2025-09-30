लखीमपुर में अभद्र टिप्पणी का वीडियो शेयर करना मोहतरमा को पड़ा भारी, अब हुई गिरफ्तार

  1. हिन्दी समाचार
लखीमपुर जिले (Lakhimpur District) में सदर कोतवाली क्षेत्र में विशेष समुदाय की महिला ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करते हुए साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो वायरल (Video Viral) होने पर पुलिस ने आरोपी महिला उसके घर से गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर जिले (Lakhimpur District) में सदर कोतवाली क्षेत्र में विशेष समुदाय की महिला ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करते हुए साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो वायरल (Video Viral) होने पर पुलिस ने आरोपी महिला उसके घर से गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है।

मामला सदर कोतवाली (Sadar Police Station) क्षेत्र का है, आवास विकास मोहल्ले में रहने वाली 31 वर्षीय मोहतरमा सलमा उर्फ टीना का ‘टीना हिंदुस्तानी लखीमपुर’ नाम से फेसबुक पर अकाउंट है, महिला की एक दूसरी आईडी ‘टीना सऊदी अरब के नाम से भी है। महिला ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अभद्र टिप्पणी करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में आरोपी महिला द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश को गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही महिला के विरुद्ध धारा 299 बीएनएस व 66 आई टी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही शुरू की है।

रिपोर्ट-शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी

