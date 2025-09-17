शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा में फिर लौटेंगे? PM मोदी के जन्मदिन पर बिहारी बाबू को लेकर सियासी अटकलें तेज

  1. हिन्दी समाचार
Shatrughan Sinha wishes PM Modi on his birthday: पीएम नरेंद्र मोदी आज (17 सितंबर) को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर देश और विदेश से दिग्गज हस्तियां उन्हें शुभकामनाएं दे रही हैं। टीएमसी सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भी पीएम मोदी को बधाई देने वालों में शामिल हैं। इस दौरान टीएमसी सांसद की ओर से पीएम मोदी को लेकर की गयी एक पोस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, ‘हमारे मित्र और समाज के मित्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सदैव सुख, शांति, आनंद, उत्तम स्वास्थ्य और स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करें।’ इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी के साथ गले मिलते हुए तस्वीर शेयर की और लिखा, ‘एक बार मित्र बनने पर सदैव मित्र ही रहता है!!!’

पीएम मोदी को दोस्त कहने पर लोग शत्रुघ्न सिन्हा को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने पूछा कि क्या आप घर वापसी कर रहे हैं? बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन, भाजपा से बगावत करने के बाद वह 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं, लोकसभा में उन्होंने टीएमसी के टिकट पर आसनसोल सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की।

