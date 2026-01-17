श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई की टी20 टीम में वापसी, क्या दोनों खिलाड़ी खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप?

IND vs NZ T20I Series : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज खेली जानी है। जिसकी शुरुआत 21 जनवरी से होने वाली है। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने पहले ही टीम का ऐलान कर दिया था और यही टीम वर्ल्ड कप में भी खेलेगी। हालांकि, खिलाड़ियों की चोट के चलते टीम में बदलाव करना पड़ा है। जिसमें मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की टी20 टीम में वापसी हुई है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा, ” वाशिंगटन सुंदर का 11 जनवरी को वडोदरा के BCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान बॉलिंग करते समय निचली पसली में तेज दर्द होने के बाद स्कैन किया गया। इसके बाद उन्होंने एक एक्सपर्ट से मिलकर सलाह ली। उन्हें साइड स्ट्रेन का पता चला है और कुछ दिनों के आराम की सलाह दी गई है, जिसके बाद वह अपनी चोट के आगे के इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करेंगे।”

सैकिया ने आगे, “यह ऑलराउंडर (वाशिंगटन सुंदर) न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली IDFC फर्स्ट बैंक T20I सीरीज से बाहर हो गया है। पुरुष चयन समिति ने रवि बिश्नोई को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना है। पुरुष चयन समिति ने चोटिल तिलक वर्मा की जगह पहले तीन मैचों के लिए श्रेयस अय्यर को भी T20I टीम में शामिल किया है।” जिसके बाद ये बड़ा सवाल है कि क्या ये दोनों रिप्लेसमेंट टी20 वर्ल्ड कप 2026 की स्क्वाड पर लागू होंगे?

बीसीसीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि तिलक वर्मा शुरुआती टीम मैच नहीं खेलेंगे। जिसके बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड में बदलाव की पूरी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि सुंदर फिट भी हो जाते हैं तो वह सीधे वार्मअप मैच खेलेंगे, जो आगामी सीरीज के बाद ही खेले जाने हैं। ऐसे में उनके टूर्नामेंट से बाहर होने की पूरी संभावना है। जबकि, तिलक हाल ही में हुई सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे हैं, जिसके लिए ठीक-ठाक समय लगता है। यानी उनके मैदान पर लौटने और फिटनेस को लेकर अभी सवाल हैं।