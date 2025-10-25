कैच पकड़ते समय श्रेयस अय्यर हुए चोटिल, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने पर सस्पेंस

IND vs AUS 3rd ODI Live: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा व आखिरी मैच शनिवार को सिडनी में खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। लेकिन, गेंदबाजी कर रही भारतीय टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को चोटिल हो गए हैं। जिसके चलते उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा है।

भारत के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पहली पारी के 34वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी को आउट करने के लिए कंधे के ऊपर से पीछे की ओर कैच लपकते हुए शानदार एथलेटिक क्षमता का प्रदर्शन किया। लेकिन, कैच पूरा करने के तुरंत बाद वह असहज दिखे और वे उठने के बजाय ज़मीन पर ही पड़े रहे। विकेट गिरने के तुरंत बाद लिए गए ड्रिंक्स ब्रेक में उन्हें मैदान से बाहर जाते हुए देखा गया।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अय्यर दूसरी पारी में मैदान पर वापसी करेंगे या बल्लेबाजी करेंगे। अगर वह बल्लेबाजी नहीं करने नहीं आ पाते तो यह भारत के लिए बड़ा साबित हो सकता है। इससे पहले, नीतीश कुमार रेड्डी चोट के चलते तीसरे वनडे से बाहर हो गए थे। बता दें कि सीरीज में 2-0 से पिछड़ चुकी भारतीय टीम को क्लीन स्वीप से बचने के लिए हर हाल में जीतना जरूरी है।