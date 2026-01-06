श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बिलकुल फिट! VHT में बल्ले से दिखाया दम

Shreyas Iyer scores a fifty in VHT: आज मुंबई बनाम हिमाचल प्रदेश मैच में फैंस की नजरें भारत के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टिकी हुईं थी। लेकिन, अय्यर ने अपने फैंस को बिलकुल निराश नहीं किया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज हिमाचल प्रदेश के खिलाफ धमाकेदार फिफ्टी जड़कर भारतीय टीम में वापसी का ऐलान कर दिया। इससे पहले उनकी फिटनेस को लेकर सस्पेंस था।

दरअसल, बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान करते हुए कहा था कि श्रेयस अय्यर की उपलब्धता BCCI COE से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है। ऐसे में विजय हज़ारे ट्रॉफी में अय्यर को अपनी फिटनेस साबित करनी थी। उन्होंने 53 गेंदों में 82 रनों की पारी खेलकर वापसी का ऐलान कर दिया है। इस पारी में अय्यर ने कई बेहतरीन शॉट लगाए। जिसमें 3 छक्के और 10 चौके शामिल रहे। इस मैच में वह मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं।

उम्मीद है कि अय्यर के इस प्रदर्शन के बाद उन्हें आगामी सीरीज के लिए बीसीसीआई की ओर से हरी झंडी मिल जाएगी। बता दें कि भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी 2026 से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाना है। इस सीरीज में अय्यर को भारतीय टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है।