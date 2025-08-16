  1. हिन्दी समाचार
  Shri Krishna Janmashtami Special : समय, संबंध, संवेदना और संस्कृति के शोधन का आधार हैं श्रीकृष्ण

Shri Krishna Janmashtami Special : समय, संबंध, संवेदना और संस्कृति के शोधन का आधार हैं श्रीकृष्ण

माता के गर्भ में आते ही माता और पिता को कारावास। भादो की काली आधीरात में कारागार में ही जन्म। पिता ने शिशु की सुरक्षा के लिए बड़ी कठिनाई से बरसते मेघो और उफनाई यमुना को पार कर दूसरे के घर तक पहुँचाया। अपने माता पिता जेल में। दूसरे के घर पालन। उस घर के संस्कारों और आवश्यकताओं के अनुसार पालन पोषण। उस घर की व्यवस्था अनुसार गोचर, गो सेवा के साथ जीवन का आरंभ। 12 वर्ष तक कोई शिक्षा नही।

By अनूप कुमार 
Updated Date

आचार्य संजय तिवारी

पढ़ें :- Janmashtami 2025 : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 38वीं बार मथुरा पहुंचे सीएम योगी, गर्भगृह में ठाकुर जी के किए दर्शन

( लेखक वरिष्ठ पत्रकार,भारत संस्कृति न्यास के संस्थापक और संस्कृति पर्व पत्रिका के संपादक है)

 

