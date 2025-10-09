शुभमन गिल को रोहित शर्मा की इन दो चीजों की है ख़्वाहिश, बोले- मैं उनसे लेना चाहता हूं

Shubman Gill’s press conference: भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें गिल ने अपनी भविष्य की योजनाओं के साथ पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान नवनियुक्त वनडे कप्तान ने अपने पूर्ववर्ती रोहित शर्मा के दो गुणों को सीखने इच्छा जाहिर की।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, “[वनडे कप्तानी] ज़ाहिर तौर पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है और उससे भी बड़ा सम्मान, इसलिए मैं इस प्रारूप में अपने देश की कप्तानी करने के लिए बहुत उत्साहित हूं, और हां, पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत रोमांचक रहे हैं, लेकिन मैं भविष्य के लिए बहुत उत्सुक हूं।” उन्होंने कहा, “मैं जितना हो सके वर्तमान में रहना चाहता हूं और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता कि मैंने क्या हासिल किया है या एक टीम के रूप में हम क्या हासिल कर पाए हैं। मैं बस आगे देखना चाहता हूँ और आने वाले महीनों में जो कुछ भी हमारे पास है उसे जीतना चाहता हूं।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गिल से पूछा गया कि उन्हें अपने पूर्ववर्ती रोहित से कौन से गुण विरासत में मिले हैं या आप उन्हें विरासत में पाना चाहेंगे, तो गिल ने दो गुण बताए। उन्होंने कहा, “रोहित भाई से मुझे बहुत सारे गुण विरासत में मिले हैं – उनका शांत स्वभाव और टीम के बीच उनकी दोस्ती, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मैं ख्वाहिश रखता हूं। ये वो गुण हैं जो मैं उनसे लेना चाहता हूं।”

गिल ने रोहित शर्मा की जगह वनडे कप्तानी संभाली है और इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया में भारत की तीन वनडे मैचों की सीरीज में रोहित और विराट कोहली, दो पूर्व पूर्णकालिक कप्तानों की कप्तानी करेंगे। जब गिल से पूछा गया कि क्या वह रोहित और कोहली को विश्व कप से पहले वनडे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखते हैं, तो उन्होंने कहा, “बिल्कुल।” “उन दोनों के पास अपार अनुभव है, और बहुत कम खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए जीते गए मैचों की संख्या की बराबरी कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनके पास इतना कौशल और गुणवत्ता के साथ-साथ इतना अनुभव भी है, और हम इसे इसी नजरिए से देखते हैं।”

गिल ने सभी फॉर्मेट में खेलने की जताई इच्छा

नए वनडे कप्तान ने कहा, “मुझे लगता है कि भारत के लिए सभी प्रारूपों में खेलना एक चुनौती है, और मैं सभी प्रारूपों में खेलना चाहता हूँ और देश के लिए सभी प्रारूपों में सफल होना चाहता हूँ, और आईसीसी खिताब जीतना चाहता हूँ। इसलिए, अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो यह एक चुनौती है जिससे मुझे गुजरना होगा।”