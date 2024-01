Side effects of eating these things with eggs: कहीं आप भी तो अंडे के साथ इन चीजों का नहीं कर रहे सेवन, होते हैं ये नुकसान

Side effects of eating these things with eggs: अंडा पोषक तत्वों का खजाना होता है। इसका सेवन करने से सेहत को तमाम फायदे होते हैं। अंडा में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसका सेवन करने से मांसपेशियों को तो फायदा करता ही है साथ में शरीर में पोषण पहुंचाने में भी मदद करता है। कई लोग अंडे को कुछ ऐसी चीजों के साथ खाते है जो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं माना जाता है।

जैसे फ्राईड चिकन और मटन के साथ में अंडा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि चिकन और मटन दोनो में ही फैट और प्रोटीन अधिक होता है। इसलिए दोनो के साथ अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में आलस और सुस्ती लगने लगती है।

इसके अलावा अंडे के साथ चीनी का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके कई साइड इफेक्ट होते हैं। अंडे और चीनी को साथ में पकाने से अमीनो एसिड निकलते है जो शरीर के लिए जहर की हो सकता है। इससे खून में क्लॉट की दिक्कत हो सकती है।

जिम जाने वाले लोग अक्सर हैवी वर्कआउट करते है इसलिए अंडे के साथ सोया मिल्क खाते है। सोया मिल्क के साथ अंडे का सेवन करने से पाचन की दिक्कत हो सकती है।

इसके अलावा दूध से बनी चीजों के साथ अंडे का सेवन करने से बचना चाहिए।