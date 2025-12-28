सलमान के लिए पहली बार गायक स्टेबिन ने गाना गाया, फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान की टीजर के बैकग्राउंड में बज रहा है देशभक्ति गीत

मुंबई। गायक स्टेबिन बेन (singer stebin ben) ने सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान में अपनी आवाज दी है। उन्होने इस फिल्म में एक देशभक्ति गीत गाया है। यह देशभक्ति गीत बैटल ऑफ़ गलवान (Battle of Galwan) के टीज़र के बैकग्राउंड में बज रहा है। फिल्म पर बात करते हुए स्टेबिन ने कहा कि यह प्रोजेक्ट मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह रखता है। सलमान की फिल्म के लिए अपनी आवाज़ देना एक ऐसा सपना था जिसे मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत से ही देखा था। इसे आखिरकार सच होते देखना अविश्वसनीय लगता है। स्टेबिन ने यह अपडेट अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया, जिस पर उनकी गर्लफ्रेंड नूपुर सैनन ने उन्हें शाबाशी दी है।

बता दे कि फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान 2020 में भारत और चीन (India and China) के बीच गलवान घाटी (galwan valley) में हुए संघर्ष पर आधारित है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। झड़पों के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया, सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (line of actual control) के पास गलवान घाटी के पास फॉर्मेशन तैनात किए और संभावित चीनी आक्रामकता को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण जैसी गतिविधियां कीं। फिल्म में सलमान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह को कास्ट किया गया है।