Social Media Ban : स्पेन में भी बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया, स्पेनिश PM  पेड्रो सांचेज ने की टेक कंपनियों की आलोचना

सोशल मीडिया को लेकर पूरी दुनिया से आ रही प्रतिक्रियाओं के बीच स्पेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। स्पेन में अब 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन (Social media ban) किया जाएगा। ऑनलाइन दुनिया के दुष्प्रभावों के बारे में बोलते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज (Prime Minister Pedro Sánchez) ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित दुबई शिखर सम्मेलन (Dubai Summit) में की।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने बताया कि ग्रीस भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसी तरह के प्रतिबंध की घोषणा करने के करीब है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को अश्लील और भड़काऊ ऑनलाइन कंटेट (Online Content) से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला किया गया है। जल्द ही सरकार इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी।

सांचेज़ ने यह भी कहा कि उनकी सरकार एक ऐसा कानून बनाएगी जिसके तहत सोशल मीडिया के अधिकारियों को उनके प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।