France Social media :  फ्रांस में सोशल मीडिया पर बड़ा फैसला , 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लगा प्रतिबंध

फ्रांस में सोशल मीडिया प्रयोग पर बड़ा फैसला लिया गया है। फ्रांस की नेशनल असेंबली (French National Assembly) ने एक विधेयक पास कर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टिकटॉक (TikTok), इंस्टाग्राम(Instagram), फेसबुक(Facebook) और स्नैपचैट (Snapchat) जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। क्योंकि नेशनल असेंबली (French National Assembly) में सांसदों ने अत्यधिक स्क्रीन टाइम को कम करने और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कानून (Historical law) को मंजूरी दे दी है।असेंबली में पास विधेयक के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करने के लिए प्रभावी तकनीकी उपाय (Effective technical measures) अपनाने होंगे वरना ज़ुर्माना लगेगा। बता दें कि फ्रांस में 13-15 वर्ष की आयु वर्ग में डिप्रेशन और आत्महत्या के मामले पिछले 10 वर्षों में 60% बढ़ गए हैं, जिनमें सोशल मीडिया को प्रमुख कारण माना जा रहा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इस कदम का समर्थन किया है ताकि स्क्रीन टाइम को सीमित किया जा सके और युवा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की जा सके।