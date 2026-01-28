  1. हिन्दी समाचार
  3. France Social media :  फ्रांस में सोशल मीडिया पर बड़ा फैसला , 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लगा प्रतिबंध

फ्रांस में सोशल मीडिया प्रयोग पर बड़ा फैसला लिया गया है। फ्रांस की नेशनल असेंबली (French National Assembly) ने एक विधेयक पास कर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टिकटॉक (TikTok), इंस्टाग्राम(Instagram), फेसबुक(Facebook) और स्नैपचैट (Snapchat) जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है।  

By अनूप कुमार 
