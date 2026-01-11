Somnath : पीएम मोदी बोले- धार्मिक आतंकवाद लगातार हमला करता रहा, फिर भी हर दौर में सोमनाथ उठता रहा

Somnath Swabhiman Parv : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह के दौरान एक सभा को संबोधित किया। इस समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास विनाश और हार का नहीं, बल्कि जीत, पुनर्निर्माण और हमारे पूर्वजों की वीरता और बलिदान का है। धार्मिक आतंकवाद लगातार हमला करता रहा, फिर भी हर दौर में सोमनाथ उठता रहा।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, “मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के नाते मुझे इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिला।” उन्होंने कहा, “जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बार-बार यह सवाल उठता है – ठीक 1000 साल पहले, इसी जगह पर, माहौल कैसा रहा होगा? यहाँ मौजूद लोग, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, उन्होंने अपने विश्वास, अपनी आस्था, महादेव के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी – उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हज़ार साल पहले, हमलावरों को लगा था कि उन्होंने हमें हरा दिया है, लेकिन आज, 1000 साल बाद भी, सोमनाथ महादेव मंदिर में झंडा फहराना पूरी दुनिया को भारत की शक्ति और उसकी क्षमताओं को दिखाता है।”

पीएम मोदी ने कहा, “जब सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 1000 साल पूरे कर रही है, तो यह 1951 में इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे होने का प्रतीक है… यह पर्व 1000 साल पहले हुए विनाश का नहीं, बल्कि इस लंबी यात्रा का है। हर कदम पर, हर उपलब्धि पर, हम भारत की यात्रा और सोमनाथ में एक अनोखी समानता देखते हैं। जिस तरह सोमनाथ को नष्ट करने के कई प्रयास किए गए, उसी तरह विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश को नष्ट करने के लगातार प्रयास किए। लेकिन न तो सोमनाथ नष्ट हुआ, और न ही भारत…”

उन्होंने कहा, “1026 में, ग़ज़नी ने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था; उसे लगा था कि उसने सोमनाथ को खत्म कर दिया है, लेकिन सालों बाद इसे फिर से बनाया गया। 12वीं सदी में, राजा कुमारपाल ने एक भव्य मंदिर बनवाया। 13वीं सदी में, अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर हमला किया। 14वीं सदी की शुरुआत में, जूनागढ़ के राजा ने इसे फिर से बनवाया। बाद में 14वीं सदी में, मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर हमला किया लेकिन वह नाकाम रहा। 15वीं सदी में, सुल्तान अहमद शाह ने मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की, और उसके पोते ने इसे मस्जिद में बदलने की कोशिश की, फिर भी महादेव के आशीर्वाद से मंदिर फिर से खड़ा हो गया। औरंगजेब के समय में, उसने इसे अपवित्र करने की कोशिश की, लेकिन अहिल्याबाई होल्कर ने मंदिर का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया। सोमनाथ का इतिहास विनाश और हार का नहीं, बल्कि जीत, पुनर्निर्माण और हमारे पूर्वजों की वीरता और बलिदान का है। धार्मिक आतंकवाद लगातार हमला करता रहा, फिर भी हर दौर में सोमनाथ उठता रहा…”

बता दें कि गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ धाम में 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह मनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को इस समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने श्री सोमनाथ मंदिर पहुंचकर और पूजा-अर्चना की। अपनी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने वीर हमीरजी गोहिल को पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व महमूद गजनवी के पहले आक्रमण से लेकर मंदिर के बार-बार ध्वस्त करने असफल प्रयास और हर बार इस पवित्र स्थल के पुनर्निर्माण की करीब 1000 साल पुरानी गौरवगाथा को बयां करता है। इस मौके पर हर साल लाखों श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं।