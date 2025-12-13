South African Hindu Temple :  दक्षिण अफ्रीका में ढहा चार मंजिला हिंदू मंदिर , मलबे में दबे कई लोग

दक्षिण अफ्रीका में डरबन में निर्माणाधीन चार मंजिला मंदिर अचानक ढह गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
पहली मौत उस मजदूर की हुई जो मंदिर की छत पर कंक्रीट डाल रहा था। जैसे ही कंक्रीट डाला गया, पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई और कई लोग उसके नीचे दब गए।
घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया, लेकिन कठिन परिस्थितियों और अंधेरे के कारण शुक्रवार आधी रात के करीब अभियान रोकना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार, बचाव कार्य शनिवार को फिर से शुरू किया जाएगा।
ईथेक्विनी नगर पालिका (पूर्व में डरबन) ने हादसे के बाद बयान जारी कर कहा कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मंदिर निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की भवन योजना स्वीकृत नहीं कराई गई थी। यानी मंदिर का निर्माण कार्य अवैध रूप से किया जा रहा था। इस खुलासे के बाद प्रशासन की भूमिका और निर्माण से जुड़े नियमों के पालन पर भी सवाल उठने लगे हैं।