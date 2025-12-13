  1. हिन्दी समाचार
  3. South African Hindu Temple :  दक्षिण अफ्रीका में ढहा चार मंजिला हिंदू मंदिर , मलबे में दबे कई लोग

दक्षिण अफ्रीका में डरबन में निर्माणाधीन चार मंजिला मंदिर अचानक ढह गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

