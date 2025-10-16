  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने यौन उत्पीड़न मामले में वार्डन को पद से हटाया, सहायक निलंबित

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने यौन उत्पीड़न मामले में वार्डन को पद से हटाया, सहायक निलंबित

दक्षिण दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (South Asian University) मामले की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन (University Administration) ने गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन डॉ. रिंकू देवी गुप्ता (Dr. Rinku Devi Gupta) को उनकी जिम्मेदारी से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (South Asian University) मामले की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन (University Administration) ने गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन डॉ. रिंकू देवी गुप्ता (Dr. Rinku Devi Gupta) को उनकी जिम्मेदारी से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं सहायक द्वितीय अनुपमा अरोड़ा (Assistant II Anupama Arora) को जांच रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है। फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

पढ़ें :- पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद सरस्वती को जब्ती ज्ञापन की प्रतियां देने से किया मना

बता दें कि बीती 13 अक्तूबर को दोपहर करीब तीन बजे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (South Asian University) में एक छात्रा के यौन शोषण (Sexual Harassment Case) की शिकायत पुलिस को मिली। कॉल लड़की के किसी परिचित ने किया था। छात्रा को काउंसलिंग दी जा रही है। अब तक छात्रा ने कोई बयान नहीं दिया है। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

असमंजस के भंवर में फंसा महागठबंधन, नामांकन के सिर्फ कुछ घंटे बाकी, अब तक सीट बंटवारा फॉर्मूला बना अनसुलझी गुत्थी

असमंजस के भंवर में फंसा महागठबंधन, नामांकन के सिर्फ कुछ घंटे बाकी,...

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने यौन उत्पीड़न मामले में वार्डन को पद से हटाया, सहायक निलंबित

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने यौन उत्पीड़न मामले में वार्डन को पद से...

कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल और कॉलेज में RSS की गतिविधियां होंगी बैन

कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल और कॉलेज में RSS की...

पाकिस्तान ने लगाया बड़ा आरोप, रक्षामंत्री ख्वाजा ने कहा तालिबान भारत की ओर से लड़ रहा है प्रॉक्सी युद्ध

पाकिस्तान ने लगाया बड़ा आरोप, रक्षामंत्री ख्वाजा ने कहा तालिबान भारत की...

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा, जानें वजह?

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा, जानें...

पत्नी चंदा देवी नहीं ,अब खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जानें क्या हुआ ऐसा?

पत्नी चंदा देवी नहीं ,अब खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर...