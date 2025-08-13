South Korean President Lee Jae-myung : दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति 25 अगस्त को ट्रम्प से मिलेंगे , दोनों नेताओं के बीच होगी पहली व्यक्तिगत मुलाकात

South Korean President Lee Jae-myung : दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्युंग इस महीने के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) से मिलने वाशिंगटन की यात्रा करेंगे। यह महत्वपूर्ण बैठक ली और ट्रम्प के बीच पहली व्यक्तिगत मुलाकात का प्रतीक है। राष्ट्रपति ली ने जून की शुरुआत में पदभार संभाला था। खबरों के अनुसार, “दोनों नेताओं ने बदलते अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक परिवेश के जवाब में दक्षिण कोरिया-अमेरिका गठबंधन (South Korea–US alliance) को भविष्योन्मुखी, व्यापक रणनीतिक गठबंधन (Comprehensive Strategic Alliance) में विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करने की योजना बनाई है।”

25 अगस्त को होने वाली उनकी यह शिखर वार्ता जुलाई में हुए एक व्यापार समझौते के बाद होगी, जिसमें वाशिंगटन ने दक्षिण कोरिया पर अपने पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Fee) को शुरू में प्रस्तावित 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने और दक्षिण कोरियाई कारों पर भी यही कम दर लागू करने पर सहमति जताई थी। दक्षिण कोरिया, अमेरिका से 100 अरब अमेरिकी डॉलर की ऊर्जा खरीद और देश में 350 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर भी सहमत हुआ है।