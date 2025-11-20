  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, अखिलेश यादव ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर व्यक्त की संवेदना

घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, अखिलेश यादव ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर व्यक्त की संवेदना

Ghosi MLA Sudhakar Singh Passes Away: यूपी में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से सपा के विधायक सुधाकर सिंह अब नहीं रहे। उनका लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 60 वर्षीय सुधाकर सिंह को दो दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अस्पताल पहुंचकर दिवंगत श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मिलकर ढंढास बंधाया।

By Abhimanyu 
Updated Date

Ghosi MLA Sudhakar Singh Passes Away: यूपी में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से सपा के विधायक सुधाकर सिंह अब नहीं रहे। उनका लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 60 वर्षीय सुधाकर सिंह को दो दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अस्पताल पहुंचकर दिवंगत श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मिलकर ढंढास बंधाया।

पढ़ें :- लखनऊ में मथुरा से आए मां-बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ, जमीन विवाद से जुड़े मामले से थे परेशान

सीएम के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक श्री सुधाकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुःखद ! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि !” इससे पहले सपा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, “घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक श्री सुधाकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुःखद! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि !”

बता दें कि सुधाकर सिंह ने घोसी विधानसभा सीट से 2022 के उपचुनाव में भाजपा के दारा सिंह चौहान के खिलाफ जीत हासिल की थी। यह उपचुनाव काफी चर्चित रहा था। सुधाकर सिंह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय थे और सपा के वरिष्ठ नेता माने जाते थे। सुधाकर सिंह का जन्म मऊ जिले में हुआ था और वे लंबे वक्त से ग्रामीण इलाकों के मुद्दों पर मुखर रहे। वे किसान और दलित समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय नेता थे।

पढ़ें :- भारतीय समाज की पहली इकाई ही परिवार है, क्या दानाजीवी मीडिया को नहीं है यह ज्ञान? अखिलेश का राजनीतिक निष्ठा में अंधे कुछ चैनल और अखबारों पर सीधा अटैक
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, अखिलेश यादव ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर व्यक्त की संवेदना

घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, अखिलेश यादव ने शोक...

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए, अंतिम तिथि 10 दिसम्बर

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित...

लखनऊ में मथुरा से आए मां-बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ, जमीन विवाद से जुड़े मामले से थे परेशान

लखनऊ में मथुरा से आए मां-बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ, जमीन विवाद...

एक मीडिया ग्रुप की कवर स्टोरी पर यूपी में छिड़ा महासंग्राम, लखनऊ से नोएडा तक सपा का हल्ला-बोल, अब अखिलेश यादव का पलटवार

एक मीडिया ग्रुप की कवर स्टोरी पर यूपी में छिड़ा महासंग्राम, लखनऊ...

भारतीय समाज की पहली इकाई ही परिवार है, क्या दानाजीवी मीडिया को नहीं है यह ज्ञान? अखिलेश का राजनीतिक निष्ठा में अंधे कुछ चैनल और अखबारों पर सीधा अटैक

भारतीय समाज की पहली इकाई ही परिवार है, क्या दानाजीवी मीडिया को...

पीएम मोदी ने किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त की हस्तांतरित, 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला लाभ

पीएम मोदी ने किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त की हस्तांतरित,...