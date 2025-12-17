श्रीलीला का AI डीपफेक पर फूटा गुस्सा, बोलीं- बकवास को न करें सपोर्ट , टेक्नोलॉजी की तरक्की से जिंदगी आसान होनी चाहिए ना कि मुश्किल

नई दिल्ली। साउथ की चर्चित एक्ट्रेस श्रीलीला ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एआई द्वारा बनाए गए डीपफेक को लेकर आवाज उठाई है। डीपफेक के जरिए महिलाओं की गरिमा को बहुत ठेस पहुंचाई जा रही है। इस बात से श्रीलीला काफी गुस्से में हैं। उन्होंने इस समस्या को लेकर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की है।

श्रीलीला ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें वह लिखती हैं, ‘मैं हाथ जोड़कर हर सोशल मीडिया यूजर से रिक्वेस्ट करती हूं कि एआई (AI) से बनी बकवास को सपोर्ट न करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और उसका गलत इस्तेमाल करने में फर्क होता है। मेरी राय में टेक्नोलॉजी की तरक्की से जिंदगी आसान होनी चाहिए ना कि मुश्किल।

एक्ट्रेस ने डीपफेक को परेशान करने वाला मामला बताया

श्रीलीला पोस्ट आगे लिखती हैं कि हर लड़की किसी की बेटी, पोती, बहन, दोस्त या कुलीग होती है। फिर चाहे वह आर्ट के प्रोफेशन को चुने, फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने। हमें उसके लिए ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जो सुरक्षित हो। मैं अपने शेड्यूल की वजह से ऑनलाइन चीजों पर नजर नहीं रख पाती हूं। लेकिन मेरे शुभचिंतकों ने मुझे इस बारे में बताया है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। मैंने हमेशा चीजों को हल्के में लिया है और अपनी दुनिया में मस्त रही। लेकिन एआई डीपफेक बहुत परेशान करने वाला मामला है। मैं अपनी साथी कुलीग्स को भी इसी दौर से गुजरते हुए देख रही हूं। मैं सभी की तरफ से बात कर रही हूं। गरिमा और सम्मान के साथ और अपने दर्शकों पर भरोसा करते हुए, मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज हमारा साथ दीजिए। अब अथॉरिटीज आगे की कार्रवाई करेंगी।