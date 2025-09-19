एशिया कप मैच के बीच में श्रीलंकाई प्लेयर को मिली पिता की मौत की खबर, लौटना पड़ा स्वदेश

Dunith Wellalage’s father death: श्रीलंका के दुनीथ वेल्लालेज अपने पिता सुरंगा के निधन के बाद एशिया कप से स्वदेश लौट आए हैं। गुरुवार रात को ही यह ऑलराउंडर खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रुप बी लीग मैच खेल रहा था, उसी दिन उनका निधन हो गया। वेल्लालेज को अपने पिता के निधन की खबर मैच के बाद ही पता चली और वह जल्द से जल्द उपलब्ध उड़ान से कोलंबो के लिए रवाना हो गए।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दुनीथ वेल्लालगे के पिता, सुरंगा वेल्लालगे का कोलंबो में संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि 22 वर्षीय यह खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए वापसी करेगा या नहीं, जहाँ शनिवार को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद, श्रीलंका 23 सितंबर को पाकिस्तान और 26 सितंबर को भारत से भिड़ेगा।

श्रीलंका के पूर्व कप्तान लसिथ मलिंगा ने एक्स पोस्ट में लिखा, “दुनिथ वेल्लालगे के पिता श्री सुरंगा वेल्लालगे के निधन से बहुत दुखी हूँ। परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुनिथ, मज़बूत रहो, इस कठिन समय में पूरा देश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खड़ा है।” अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने लिखा, “दुनिथ वेल्लालगे और उनके परिवार के प्रति उनके प्यारे पिता के निधन पर हार्दिक संवेदना। मज़बूत रहो भाई।”

22 वर्षीय वेल्लालगे के लिए गुरुवार का दिन कड़वा-मीठा था। उनकी टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन उन्हें अपने पिता सुरंगा वेल्लालगे के निधन की खबर मैच के बाद ही पता चली, जिससे उन्हें मैदान से दूर इस दुखद खबर को सहना पड़ा।