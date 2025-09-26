भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से स्टार तेज गेंदबाज हुआ बाहर, रिप्लेसमेंट का ऐलान

Shamar Joseph out of India Tests: भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले वेस्ट-इंडीज की टीम का बड़ा झटका लगा है। टीम के उभरते हुए तेज गेंदबाज शमार जोसेफ बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर जोहान लेयने को टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए यह घोषणा की है। जोसेफ एक अज्ञात चोट के कारण सीरीज़ से बाहर हो हुए हैं।

विंडीज क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘स्क्वाड अपडेट… भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए शमार जोसेफ की जगह जोहान लेयने को टीम में शामिल किया गया है। जोसेफ चोट के कारण बाहर हो गए हैं और बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज़ से पहले उनकी फिटनेस पर फिर से विचार किया जाएगा।’ बता दें कि 22 वर्षीय जोहान लेयने एक ऑलराउंडर हैं और अपने करियर में अब तक 19 प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके हैं।

जोहान ने 32 पारियों में दो अर्धशतकों के साथ 495 रन बनाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 22.28 की औसत से 66 विकेट लिए हैं, जिसमें चार बार पारी में पाँच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगा।

वेस्टइंडीज की अपडेटेड टीम:

रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वार्रिकन (उपकप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज़े, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, जोहान लेयने, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स