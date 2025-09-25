BCCI ने टीम इंडिया का किया ऐलान, श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर

  1. हिन्दी समाचार
India vs West Indies Test Series Squads: वेस्ट इंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम स्क्वाड पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस सीरीज में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को शामिल किए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम का ऐलान कर दिया है। साथ ही बीसीसीआई ने ये साफ कर दिया है कि अय्यर टेस्ट सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

पढ़ें :- श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच से ठीक पहले छोड़ी कप्तानी, जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

दरअसल, बीसीसीआई ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम की घोषणा की है। इन तीनों मैचों की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गयी है। यानी वह 2 अक्टूबर से शुरू हो रही भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। श्रेयस अय्यर पर बीसीसीआई की प्रेस विज्ञप्ति में कहा-“श्री श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक लेने के अपने फैसले से अवगत करा दिया है। ब्रिटेन में पीठ की सर्जरी कराने और अच्छी तरह से ठीक होने के बाद, हाल ही में लंबे प्रारूप में खेलते समय उन्हें बार-बार पीठ में ऐंठन और अकड़न का अनुभव हुआ है। वह इस समय का उपयोग सहनशक्ति, शरीर की लचीलापन बढ़ाने और अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए करना चाहते हैं। उनके इस फैसले को देखते हुए, ईरानी कप के लिए उनके चयन पर विचार नहीं किया गया।”

बता दें कि भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 30 सितंबर, दूसरा मैच 3 अक्टूबर और तीसरा मैच 5 अक्टूबर को खेला जाना है। ये तीनों मैच कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जाना है।

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम

पहले वनडे मैच के लिए भारत ए टीम:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह

दूसरे और तीसरे वनडे मैचों के लिए भारत ए टीम:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह

