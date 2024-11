Stretch : खाने के तुरंत बाद अंगड़ाई लेने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता , छोड़ दें ये आदत

जीवन में स्वस्थ रहने के लिए ​कुछ अच्छी आदतों को विकसित करना जरूरी है। परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चों को कुछ आदतों के बारे बार बार समझाते है। Stretch: Stretching immediately after eating can have a negative effect on health, give up this habit