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CSK को लगा जोरदार झटका, खलील अहमद पूरे आईपीएल सीजन के लिए बाहर

Khaleel Ahmed Ruled Out of IPL 2026 : आईपीएल 2026 में लगातार तीन हार के बाद जीत की पटरी पर लौटी चेन्नई सुपरकिंग्स की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज खलील अहम पूरे आईपीएल सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। खलील चोटिल बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Khaleel Ahmed Ruled Out of IPL 2026 : आईपीएल 2026 में लगातार तीन हार के बाद जीत की पटरी पर लौटी चेन्नई सुपरकिंग्स की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज खलील अहम पूरे आईपीएल सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। खलील चोटिल बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा है।

पढ़ें :- CSK को बड़ा झटका: खलील अहमद चोट के कारण IPL 2026 से बाहर, कौन होगा उनका रिप्लेसमेंट, धोनी की वापसी पर बड़ी Update

तेज गेंदबाज़ खलील अहमद ने इस सीजन चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए पांच मैच खेले हैं। लेकिन, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पिछले मैच के दौरान उन्होंने अपने दाहिने कूल्हे में दर्द की शिकायत की थी। सूत्र ने बताया, “यह ग्रेड 2 का टियर है, और ठीक होने में कम से कम 10-12 हफ़्ते लगेंगे।” वह टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में CSK के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक थे।

खालील अहमद IPL करियर का ब्योरा (अप्रैल 2026 तक)

मैच: 76

विकेट: 91

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बॉलिंग औसत: 27.19

इकोनॉमी रेट: 8.96

स्ट्राइक रेट: 18.21

सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन: 3/21 (PBKS के खिलाफ)

3-विकेट हॉल: 9

पढ़ें :- MS धोनी के हाथ में अंतिम फैसला, कल CSK के साथ हैदराबाद जाएंगे या नहीं

4/5-विकेट हॉल: 0

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