Sharadiya Navratri 2025 Students : शारदीय नवरात्रि में पूजा-अर्चना करने पर छात्रों को प्राप्त होगा शुभ फल, स्टूडेंट्स करें ये उपाय

Sharadiya Navratri 2025 Students : इस समय शारदीय नवरात्रि का विशेष अवसर चल रहा है। प्रतियोगी परीक्ष की तैयारी कर रहे छात्रों केक लिए इस समय साधना का विशेष अवसर है। स्टूडेंट्स यदि इस समय पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करें तो

तो उन्हें अवश्य ही शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं।

स्टूडेंट्स इस समय यदि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ संपुट मंत्र द्वारा करें तो उन्हें मनचाही सफलता प्राप्त होगी और जीविका के क्षेत्र में उन्नति का कारक बनेगा

श्री सूक्त मंत्र द्वारा षोडश उपचार से सरस्वती जी की पूजा करने से छात्रों के लिए उन्नति का कारक बनेगा।

शारदीय नवरात्रि के दौरान छात्र मां दुर्गा की पूजा करके और कुछ आदतों का त्याग करके अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

इस दौरान कोई नया कौशल या हुनर सीखने का प्रयास करें, इससे ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है।