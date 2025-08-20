नई दिल्ली। ​दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक युवक ने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं, हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा, ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी।

उन्होंने आगे लिखा, ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताक़त है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस

वहीं, पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया है और बताया है कि वह राजकोट, गुजरात का रहने वाला है। उसके नाम और पते की पुष्टि की जा रही है। उसके दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

ये है पूरा घटनाक्रम

बता दें कि, बुधवार की सुबह मुख्यमंत्री आवास पर साप्ताहिक जनसुनवाई चल रही थी, इसी दौरान यह अप्रत्याशित घटना घट गई। एक व्यक्ति परिसर में कार्यक्रम में पहुंचा। उसने सीएम को कुछ कागज दिए, इसके बाद वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा, उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। साथ ही हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। हमलावर ने मुख्यमंत्री के साथ गंभीर शारीरिक झड़प करने का भी प्रयास किया।