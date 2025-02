Sudan military plane crash : सूडान में सैन्य विमान दुर्घटना में 46 लोगों की मौत

Sudan military plane crash : सूडान की राजधानी खार्तूम (Khartoum, capital of Sudan) के उत्तर में एक सैन्य विमान दुर्घटना (Military plane crash) में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। खबरों के अनुसार, खार्तूम राज्य प्रेस कार्यालय ने एक बयान में कहा, “कल हुई विमान दुर्घटना ( Plane crash) में मरने वालों की संख्या 46 हो गई है, जिसमें 10 लोग घायल हैं।” हताहतों ( casualties) में सैन्यकर्मी और नागरिक दोनों शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारी विमान के दुर्घटनास्थल से हताहतों को ले जा रहे हैं, जो ओमदुरमन के अल-हारा 75 क्षेत्र (Al-Hara 75 area of Omdurman) में एक घर पर गिर गया था। उन्होंने बताया कि घायलों का सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। खार्तूम से लगभग 22 किलोमीटर उत्तर में ओमदुरमन के वाडी सेडना एयरबेस (Omdurman’s Wadi Sedna Airbase) से उड़ान भरने वाला एंटोनोव विमान उड़ान भरने (Antonov plane takes off) के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे इसके चालक दल और कई सैन्य अधिकारी मारे गए, सूडानी सेना ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

यह दुर्घटना सूडान में चल रहे मानवीय संकट ( humanitarian crisis ) को और बढ़ाती है, जो अप्रैल 2023 से सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष में घिरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ( International Organization for Migration ) के अनुसार, हिंसा में 29,600 से अधिक लोग मारे गए हैं और 15 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।