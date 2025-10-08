सुल्तानपुर: भतीजे के थे चाची से अवैध संबंध, चाचा ने डंडे से पीट- पीट कर मार डाला

  1. हिन्दी समाचार
By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर रिश्तो को शर्मशार कर देने वाली घटना सामने आई है। चाचा ने अपने सगे भतीजे को मंगलवार रात को पीट- पीट कर हत्या कर दी। हत्यारोपी को शक था कि भतीजे का उसकी पत्नी संग अवैध संबंध है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी चाचा को भी हिरासत में ​ले लिया है और पूछताछ कर रही है।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के बंधुआकला थाना क्षेत्र के बबुरी गांव निवासी रमेश मंगलवार देर काम पर से लौटा था। वह जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा उसकी पत्नी वंदना भतीजे विशाल के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। यह नजारा देख रमेश का पारा चढ़ गया और उसने विशाल को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वंदना ने विशाल को बचाने की हर संभव कोशिश की लेकिन रमेश ने उसकी भी पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। वही भतीजे विशाल को रमेश ने उसम समय तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। सुबह जब मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होने पुलिस को सूचना दी।

ग्रामीणों की सूचना पर बुधवार सुबह जब पुलिस गांव में पहुंची तो विशाल का शव जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वहीं वंदना बगल में बैठी थी। वहीं हत्यारोपी रमेश भी वहां मौजूद था। बंधुआकला थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विशाल के शव पर कई जगह गंभीर चोट के निशान मिले है। वहीं घायल वंदना को ​इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रमेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वंदना और विशाल के बीच में लंबे से अवैध संबंध थ। इस बात की जानकारी रमेश को नहीं थी। मंगलवार देर रात रमेश घर पहुंचा तो दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख आग बबूला हो गया और डंडे से पीट-पीट कर विशाल की हत्या कर डाली।

