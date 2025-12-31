New Year 2026: मथुरा में सनी लियोनी का न्यू ईयर इवेंट कैंसिल, साधु-संतों ने किया था विरोध

Sunny Leone’s New Year 2026 Event Cancelled: एक्ट्रेस सनी लियोनी का मथुरा के एक लोकल बार में होने वाला न्यू ईयर प्रोग्राम कैंसिल हो गया। स्थानीय साधु-संतों की आपत्तियों के बाद आयोजकों ने यह इवेंट रद्द कर दिया। आयोजकों में से एक के अनुसार, लियोनी को एक प्रोग्राम में शामिल होना था, जिसमें उन्हें 1 जनवरी को डीजे बजाना था।

नए साल 2026 का स्वागत करने के लिए एक बार में प्लान किए गए इस इवेंट का ऐलान होते ही यह मुश्किलों में घिर गया था। संतों ने इस शो पर गुस्सा ज़ाहिर करते हुए कहा कि मथुरा की धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता को बनाए रखा जाना चाहिए। सोमवार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखे एक लेटर में, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की। बढ़ते विरोध और स्थानीय भावनाओं का सम्मान करते हुए, आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया।

दिनेश शर्मा फलाहारी महाराज का कहना था, “ब्रज भूमि देवताओं की तपस्या की भूमि है। यहीं पर भगवान कृष्ण ने महारास, माखन चोरी लीला और रास लीला की थी। ऐसी पवित्र भूमि पर, अगर सनी लियोन जैसी कोई अश्लीलता फैलाती है और पोर्न फिल्मों से जुड़ी कोई एक्ट्रेस ब्रज भूमि पर नाचती है, तो इससे हमारे पूजनीय भगवान की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है…”