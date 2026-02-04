Video Viral : सनी लियोनी हुईं Oops मोमेंट का शिकार, कैमरे पर कैद हो गया वाकया

मुंबई। बॉलीवुड डीवा सनी लियोनी (Sunny Leone) इन दिनों स्प्लिट्सविला 16 (Splitsvilla 16) होस्ट कर रही हैं। 1 फरवरी को उन्हें मुंबई के एक इंवेंट में स्पॉट किया गया। इवेंट में सनी ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन इस बार वजह थोड़ी अलग थी। इंवेंट में अपने हसबैंड डेनियल वेबर (Husband Daniel Weber) के साथ आईं सनी ने पैपराजी के सामने स्टाइलिश पोज दिए। उनकी फोटोज-वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

सनी का Oops मोमेंट

असल में हुआ ये कि इवेंट में एक्ट्रेस Oops मोमेंट का शिकार हो गईं। सनी ने डीप ब्राउन कलर का फ्लोर-लेंथ गाउन पहना था, जो ड्रामेटिक और सोफिस्टिकेशन से भरा था। गाउन में प्लंजिंग V-नेकलाइन थी। वायरल क्लिप्स में साफ देखा जा सकता है कि सनी का निप्पल पैच साफ नजर आ रहा था, जिसका उन्हें शुरुआत में अंदाजा नहीं हुआ। पति के कहने के बाद सनी ने बिना किसी घबराहट के अपने आउटफिट को संभाला और पूरे मामले को बेहद सलीके और शालीनता के साथ हैंडल किया।

उन्होंने मिनिमल लेकिन स्ट्राइकिंग एक्सेसरीज चुने- नेकलाइन को हाइलाइट करने वाले लेयर्ड नेकलेस, स्टेटमेंट ड्रॉप इयररिंग्स और रिंग्स, जो ग्लैमर ऐड कर रहे थे। हेयर को चिक अपडू में स्टाइल किया। सनी कॉन्फिडेंट होकर मुस्कुरा रही थीं और फोटोग्राफर्स से बात कर रही थीं, लेकिन फोटोशूट के दौरान अचानक उनका वॉर्डरोब मालफंक्शन हो गया। वायरल वीडियोज में सनी का निप्पल पैच साफ दिख रहा था और शायद उन्हें पहले पता ही नहीं चला।

डेनियल ने किया इशारा

इंटरनेट यूजर सबसे ज्यादा डेनियल के रिएक्शन पर फिदा दिख रहे हैं। उन्होंने सनी के साथ हुए Oops मोमेंट को नोटिस किया। डेनियल ने सनी को इशारा करके अलर्ट किया। सनी ने फिर अपना आउटफिट एडजस्ट किया और बड़ी ग्रेस से सिचुएशन हैंडल कर ली. कई इंटरव्यूज में सनी अपने हसबैंड को लेकर बात चुकी हैं। सनी का कहना है कि उन्होंने लाइफ में कई मुश्किल फेज देखें हैं। मुश्किल वक्त में उनके हसबैंड डेनियल उनकी ढाल बनकर खड़े रहे। मुंबई के इवेंट में जो हुआ और डेनियल ने जिस तरह उसे हैंडल किया, वो वाकई काबिले-ए-तारीफ है। पत्नी के लिए डेनियल का ये जेस्चर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सनी अपने पति के लिए जो कह रही थीं, वो बिल्कुस सही था। सनी लियोन फिल्म्स, रियलिटी टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पॉपुलर हैं। वो अकसर अपने फैशन चॉइसेज और पब्लिक अपीयरेंस से हेडलाइंस बनाती रहती हैं।