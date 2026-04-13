  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने तीर्थयात्रियों को कुचला, 7 की मौत

गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने तीर्थयात्रियों को कुचला, 7 की मौत

यह हादसा सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका के भास्करपारा गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिससे उसने सड़क किनारे चल रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही चीख-पुकार मच गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

Accident: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा लखतर-विरामगाम हाईवे पर रात करीब 1:30 बजे हुआ, जब तीर्थयात्रियों का एक समूह पैदल यात्रा पर निकला हुआ था। पुलिस के अनुसार, श्रद्धालु राजकोट के एक मंदिर से पूजा-अर्चना के बाद जुलूस के रूप में बहुचराजी मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया।

पढ़ें :- मैनाठेर कांड में 15 साल बाद फैसला: IPS अशोक सिंह पर हमले के 16 दोषियों को उम्रकैद

यह हादसा सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका के भास्करपारा गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिससे उसने सड़क किनारे चल रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही चीख-पुकार मच गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में छह तीर्थयात्रियों और सड़क किनारे खड़े एक डंपर के ड्राइवर की मौत हो गई। मृतकों में चार महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

ड्राइवर फरार, तलाश जारी

मीडिया रिपोर्टस् के मुताबिक, हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जांच में लापरवाही से वाहन चलाना हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। फिलहाल इलाके में शोक का माहौल है और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

पढ़ें :- रेप मामलों में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, सभी हाई कोर्ट को दिए निर्देश
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जदयू के मंत्री जमा खान ने किया बड़ा दावा, बताया कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री

जदयू के मंत्री जमा खान ने किया बड़ा दावा, बताया कौन होगा...

बहुसंख्यकों को डरा रही है सीएम बनर्जी, गृहमंत्री अमित शाह, कहा- टीएमसी सरकार में महिलाएं नही है सुरक्षित

बहुसंख्यकों को डरा रही है सीएम बनर्जी, गृहमंत्री अमित शाह, कहा- टीएमसी...

Noida Workers Protest : नोएडा सेक्टर 59-60 और 62 की फैक्ट्रियों में काम ठप, कर्मचारियों का प्रोटेस्ट उग्र, DGP राजीव कृष्णा, बोले-हिंसा भड़काने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा

Noida Workers Protest : नोएडा सेक्टर 59-60 और 62 की फैक्ट्रियों में...

CBSE Board Result 2026 : 14 अप्रैल को आ सकता है सीबीएसई रिजल्ट? यहां से डाउनलोड करें मार्कशीट

CBSE Board Result 2026 : 14 अप्रैल को आ सकता है सीबीएसई...

ट्रंप के विरोध में उतरे पोप लियो XIV, USCCB ने कहा कि पोप उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं

ट्रंप के विरोध में उतरे पोप लियो XIV, USCCB ने कहा कि...

Maharashtra Accident : ठाणे में पुल पर सीमेंट मिक्सर से वाहन की टक्कर,नौ की मौत और तीन लोग घायल, रेस्क्यू जारी

Maharashtra Accident : ठाणे में पुल पर सीमेंट मिक्सर से वाहन की...