Virat Kohli को मिले ‘भारत रत्न’, मोदी सरकार से सुरेश रैना ने की अपील

नई दिल्ली। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के ऐलान के बाद से ही विराट कोहली (Virat Kohli) चर्चा में बने हुए हैं। इंग्लैंड दौरे से पहले उनका ये फैसला फैंस को हैरान कर रहा है। कोहली अब सिर्फ वनडे खेलेंगे। विराट को विदाई टेस्ट भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड दौरे से पहले ही रेड बॉल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब टीम इंडिया (Team India) में उनके योगदान को लेकर भारतीय टीम (Indian Team) के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) ने एक बड़ा दिया है। उन्होंने विराट को भारत रत्न (Bharat Ratna) से सम्मानित करने की मांग की है।

सुरेश रैना (Suresh Raina) ने 17 मई, 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच मैच के दौरान स्टार स्पोर्ट्स के एक कार्यक्रम में यह बात कही। रैना ने कहा कि विराट कोहली (Virat Kohli) ने भारतीय क्रिकेट और देश के लिए जो योगदान दिया है, उसके लिए उन्हें भारत रत्न (Bharat Ratna) से सम्मानित किया जाना चाहिए। भारत सरकार को यह कदम उठाना चाहिए।

🚨 KOHLI FOR BHARAT RATNA. 🚨

Suresh Raina said, "Virat Kohli should be honoured with the Bharat Ratna award for his contribution towards Indian cricket". pic.twitter.com/MkS9wCHZlO

