Surya Budh Yuti 2025 : कन्या राशि में होगा सूर्य-बुध का मिलन, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Surya Budh Yuti 2025 : ग्रह मंडल के राजा सूर्य देव और राजकुमार बुध देव, दोनों का मिलन कन्या राशि में 17 सितंबर को होने जा रहा है। दो शुभ ग्रहों की युति से कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। द्रिक पंचांग के अनुसार, सितंबर माह में कन्या राशि में एक बार फिर सूर्य और बुध की युति यानी मिलन हो रहा है। 15 सितंबर को सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर बुध देव कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध गोचर के दो दिन बाद 17 सितंबर को सुबह 1 बजकर 54 मिनट पर सूर्य भी कन्या राशि में कदम रखेंगे। ऐसे में 17 सितंबर को प्रात: काल कन्या राशि में सूर्य-बुध ग्रह का मिलन होगा। आइये जानते हैं सूर्य-बुध की युति के दौरान किन-किन राशियों को लाभ होने के प्रबल योग हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि में बनने वाली सूर्य-बुध की युति इस राशिवालों के लिए शुभ रहेगी। शुभ प्रभाव के चलते नए दोस्त बनने की संभावना है। कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिलेगा। व्यापार के विस्तार होने के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन मिलने के योग है।

वृश्चिक राशि

आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बिजनेस करने वालों और दुकानदारों के हित में रहेगा। वरिष्ठ नागरिकों को परिवार वालों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी।, प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कुंभ राशि

अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। साथ ही कोई अहम डील समय से पहले फाइनल हो सकती है। सितंबर के मध्य से लेकर अक्टूबर के शुरुआती कुछ दिनों तक वरिष्ठ नागरिकों को सेहत से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।