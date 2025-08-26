  1. हिन्दी समाचार
  3. Suzuki Investment : सुजुकी भारत में अगले 5-6 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए का करेगी निवेश , हंसलपुर संयंत्र बनेगा वैश्विक उत्पादन केंद्र

जापानी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को घोषणा की कि वह अगले पांच से छह वर्षों में भारत में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

By अनूप कुमार 
Suzuki Investment :  जापानी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को घोषणा की कि वह अगले पांच से छह वर्षों में भारत में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। ग्लोबल सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशीहिरो सुजुकी (Toshihiro Suzuki, President of Global Suzuki) ने मंगलवार को गुजरात में कंपनी के हंसलपुर संयंत्र ( Hansalpur Plant) में  ई-विटारा के उद्घाटन समारोह में कहा कि सुजुकी अगले पांच से छह वर्षों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। खबरों के अनुसार,

पढ़ें :- पीएम मोदी कल गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति E Vitara कार की प्रोडक्शन लाइन को दिखाएंगे हरी झंडी

सुजुकी के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस निवेश का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाना, नए मॉडल को लॉन्च करना और कंपनी के मार्केट शेयर को बनाए रखना है। जापानी कंपनी पहले ही भारत में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है और इससे वैल्यू चेन में 11 लाख डायरेक्ट नौकरियां पैदा हुई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर में सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक वाहन’ई-विटारा’ को झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने उद्घाटन समारोह में इलेक्ट्रिक एसयूवी के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ई-विटारा का निर्माण विशेष रूप से मारुति सुजुकी इंडिया की इकाई सुजुकी मोटर गुजरात (एसएमजी) में किया जाएगा और इसे 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। पहली खेप पिपावाव बंदरगाह (Pipavav Port) से यूरोप के लिए रवाना होगी, जो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, इटली और कई अन्य बाजारों को कवर करेगी।

सुजुकी के प्रेसिडेंट ने कहा कि गुजरात स्थित यह संयंत्र जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में से एक बन जाएगा, जिसकी क्षमता 10 लाख यूनिट होगी। कंपनी का लक्ष्य इस प्लांट से आपूर्ति के माध्यम से भारत और वैश्विक बाजारों में ग्राहकों की सेवा करना है।

उन्होंने कहा, “हमने अपने पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, ई-विटारा के निर्माण के लिए इस सुविधा को चुना है, तथा इसे वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाया है।”

 

 

 

 

 

