Suzuki Upcoming Scooter India 2026 :  इस दिन लॉन्च होगा सुजुकी का नया मैक्सी स्कूटर , जानें कैसा होगा लुक और फीचर्स ?

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने आने वाले नए टू-व्हीलर को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया टीजर जारी किया है। कंपनी इस नए मॉडल को 2 अप्रैल 2026 को लॉन्च करने वाली है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह कौन सा मॉडल होगा, लेकिन टीजर से यह संकेत मिल रहे हैं कि यह सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट का नया जनरेशन वर्जन हो सकता है।

ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह या तो Burgman Street 125 का एक दमदार फ़ेसलिफ़्ट होगा, या फिर 150cc इंजन वाला भारत का सबसे पावरफ़ुल Burgman स्कूटर होगा। आइए, उन संभावित फ़ीचर्स, शानदार डिज़ाइन और दमदार बदलावों पर एक नज़र डालते हैं।

Suzuki द्वारा Instagram पर जारी किए गए दमदार टीज़र में साफ़ तौर पर एक ज़बरदस्त ट्विन-हेडलाइट सेटअप दिखाई देता है, जिसके ठीक बीच में Suzuki का एक दमदार बैज लगा है। जानकारों का मानना ​​है कि यह डिज़ाइन Suzuki के विश्व स्तर पर सफल Burgman 400 से प्रेरित है। इसमें बड़ा फ्रंट एप्रन और चौड़ा बॉडी डिजाइन देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा बदलाव इसके हेडलाइट सेटअप में नजर आ रहा है। नई मॉडल में स्प्लिट LED हेडलैंप और डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दिए जा सकते हैं, जो इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देंगे।

मौजूदा बर्गमैन स्ट्रीट की कीमत ₹93,676 से ₹97,527 (एक्स-शोरूम) के बीच है। नए मॉडल की कीमत, फीचर्स और इंजन से जुड़ी पूरी जानकारी लॉन्च के करीब आने पर सामने आएगी। कुल मिलाकर, सुजुकी का यह नया स्कूटर भारतीय बाजार में प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में हलचल मचा सकता है