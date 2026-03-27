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Suzuki Upcoming Scooter India 2026 :  इस दिन लॉन्च होगा सुजुकी का नया मैक्सी स्कूटर , जानें कैसा होगा लुक और फीचर्स ?

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने आने वाले नए टू-व्हीलर को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया टीजर जारी किया है। कंपनी इस नए मॉडल को 2 अप्रैल 2026 को लॉन्च करने वाली है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

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