  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Swachh Vayu Sarvekshan 2025 : लखनऊ चौथे से 15वें स्थान पर फिसला, रैंकिंग में बड़ी गिरावट, रायबरेली 7वें पर

Swachh Vayu Sarvekshan 2025 : लखनऊ चौथे से 15वें स्थान पर फिसला, रैंकिंग में बड़ी गिरावट, रायबरेली 7वें पर

यूपी की राजधानी लखनऊ की पर्यावरणीय सेहत इस बार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 (Swachh Vayu Survey -2025) में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 (Swachh Vayu Survey -2025)  में लखनऊ की रैंकिंग इस बार बड़ी गिरावट के साथ 10 पायदान नीचे खिसक गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ की पर्यावरणीय सेहत इस बार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 (Swachh Vayu Survey -2025) में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 (Swachh Vayu Survey -2025)  में लखनऊ की रैंकिंग इस बार बड़ी गिरावट के साथ 10 पायदान नीचे खिसक गई है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों की सूची में लखनऊ 15वें स्थान पर पहुंच गया है। इस बार शहर को कुल 200 में से 179 अंक मिले हैं, जबकि पिछले साल 189 अंक के साथ लखनऊ चौथे स्थान पर रहा था।

पढ़ें :- नेपाल से फरार कैदी सोनौली बॉर्डर पर गिरफ्तार

तीन लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायबरेली ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 7वां स्थान हासिल किया है। यह वार्षिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MEFCC ) द्वारा कराया जाता है। इसमें शहरों का मूल्यांकन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क धूल प्रबंधन, वाहन उत्सर्जन नियंत्रण और औद्योगिक उत्सर्जन में कमी मानकों पर किया जाता है। इन मानकों पर लखनऊ नगर निगम और संबंधित विभागों के प्रयास उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे हैं।

वहीं लखनऊ के प्रदर्शन में गिरावट का कारण नगर निगम की ओर से प्रभावी प्रयासों का अभाव माना जा रहा है। नगर निगम के पर्यावरण अधिकारी के मुताबिक, इसमें केवल नगर निगम ही नहीं, बल्कि आरटीओ, एलडीए और ग्रीन गैस जैसे अन्य विभाग भी जिम्मेदार हैं, जिनकी लापरवाही के चलते अंक कटे हैं। बता दें, साल 2022 में लखनऊ 177.7 अंकों के साथ शीर्ष पर था। जबकि 2023 में पुराने कचरे के 20 टन जमा होने के कारण शहर ने सर्वेक्षण से बाहर होने का विकल्प चुना था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नेपाल से फरार कैदी सोनौली बॉर्डर पर गिरफ्तार

नेपाल से फरार कैदी सोनौली बॉर्डर पर गिरफ्तार

सपा कार्यालय के बाहर युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, अखिलेश यादव बोले-BJP सरकार से हताश होकर युवक ने उठाया ये कदम

सपा कार्यालय के बाहर युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, अखिलेश यादव...

Swachh Vayu Sarvekshan 2025 : लखनऊ चौथे से 15वें स्थान पर फिसला, रैंकिंग में बड़ी गिरावट, रायबरेली 7वें पर

Swachh Vayu Sarvekshan 2025 : लखनऊ चौथे से 15वें स्थान पर फिसला,...

भ्रष्टाचार पर CM योगी का बड़ा एक्शन: रामपुर के सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-01 को किया सस्पेंड

भ्रष्टाचार पर CM योगी का बड़ा एक्शन: रामपुर के सहायक आयुक्त, राज्य...

'अशोक लाट' को तोड़े जाने पर सांसद नीरज मौर्य ने गृहमंत्री को लिखा पत्र, कहा-दोषियों पर हो कार्रवाई

'अशोक लाट' को तोड़े जाने पर सांसद नीरज मौर्य ने गृहमंत्री को...

हम सब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता से उनका हक छीना जा रहा: राहुल गांधी

हम सब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता से उनका...