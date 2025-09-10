Swedish Health Minister Elisabet Lann : स्वीडन की नई स्वास्थ्य मंत्री प्रेस से बात करते समय बेहोश हो गईं, मंच पर गिर पड़ीं

Swedish Health Minister Elisabet Lann : स्वीडन की नई स्वास्थ्य मंत्री एलिसाबेथ लैन पदभार ग्रहण कुछ ही घंटों बाद मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच पर गिर पड़ीं। खबरों के अनुसार, 48 वर्षीय लैन प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स नेता Ebba Bush के साथ खड़ी थीं और मीडिया को संबोधित कर रही थीं। अचानक वह घटना घटना घट गई जिसकी किसी ने कल्पना भी न की थी।

ऑनलाइन साझा की गई फुटेज में लैन अचानक आगे की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही हैं और एक पारदर्शी व्याख्यान-पीठ से गिरकर ज़मीन पर गिर पड़ीं। डेमोक्रेट्स नेता Ebba Bush के साथ खड़ी थीं और मीडिया को संबोधित कर रही थीं। अचानक वह घटना एब्बा बुश तुरंत उनकी मदद के लिए आईं और उन्हें उठाया और तब तक अन्य लोग उनकी मदद के लिए इकट्ठा हो गए।। सुरक्षाकर्मियों द्वारा उनकी मदद करने से पहले लैन कुछ देर के लिए बेहोश दिखीं। बाद में वह फिर से कमरे से बाहर निकल गईं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है।