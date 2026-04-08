Sweet-Sour Kadhi : न इमली, न टमाटर, गर्मियों में बनाएं कच्चे आम की खट्टी-मीठी कढ़ी

Sweet and Sour Kadhi : गर्मियों की तेज धूप में हल्का और ठंडक देने वाला खाना खाने का मन करता है। ऐसे में कच्चे आम की खट्टी-मीठी कढ़ी एक परफेक्ट ऑप्शन है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि पेट को ठंडक देती है और खाने का मज़ा भी बढ़ाती है।

सामग्री:

पके हुए कच्चे आम का गूदा – 1 कप

बेसन – 2 बड़े चम्मच

तेल – 2 बड़े चम्मच

जीरा – 1 छोटा चम्मच

राई – ½ छोटा चम्मच

करी पत्ता – 6-7 पत्ते

धनिया पत्ती – 2 बड़े चम्मच

मूंगफली (पीसी हुई) – 2 बड़े चम्मच

लहसुन – 3-4 कलियां (कूट लें)

हल्दी – ½ छोटा चम्मच

लाल मिर्च – 1 छोटा चम्मच

नमक – स्वाद अनुसार

चीनी या गुड़ – 1-2 बड़े चम्मच

पानी – जरूरत अनुसार

बनाने की विधि:

कच्चे आम के गूदे में बेसन मिलाएँ और अच्छे से मिक्स करें।

कढ़ाई में तेल गरम करें। उसमें जीरा और राई डालें। चटकने लगे तो लाल मिर्च, करी पत्ता और धनिया पत्ती डालकर हल्का भूनें।

अब इसमें लहसुन और पीसी मूंगफली डालें और कुछ सेकंड्स तक भूनें।

हल्दी डालें और तुरंत कच्चे आम का गूदा डालकर अच्छे से मिक्स करें।

जरूरत अनुसार पानी डालें और नमक व चीनी/गुड़ मिलाएँ।

कढ़ी को उबाल आने दें। उबाल आने के बाद आपकी खट्टी-मीठी कढ़ी तैयार है।

टिप: आम को हल्का भूनकर डालने से स्वाद और गहरा और स्मूथ हो जाता है।

क्यों ट्राय करें?

पेट को ठंडक और राहत देती है।

खट्टी-मीठी फ्लेवर खाने का मज़ा बढ़ाती है।

हल्की, जल्दी बनने वाली और हेल्दी डिश है।

गुड़ डालने से स्वाद और भी बढ़ जाता है।

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता