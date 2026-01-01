Switzerland Blast: नए साल पर स्विट्जरलैंड के स्की रिज़ॉर्ट शहर क्रैंस मोंटाना में धमाके, कई लोगों की मौत

Switzerland Blast: नए साल पर स्विट्जरलैंड के क्रान्स-मोंटाना में जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। स्विस पुलिस ने गुरुवार सुबह कहा कि क्रैंस मोंटाना के लग्ज़री अल्पाइन स्की रिज़ॉर्ट शहर में एक बार में धमाका होने से कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए।

दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गेटन लैथियन ने AFP को बताया, “अज्ञात वजह से धमाका हुआ है। कई लोग घायल हुए हैं, और कई लोगों की मौत हुई है।” उन्होंने बताया कि धमाका सुबह करीब 1:30 बजे (0030 GMT) ले कॉन्स्टेलेशन नाम के एक बार में हुआ, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। उन्होंने कहा, “बचाव अभियान अभी भी जारी है।” स्विस मीडिया द्वारा पब्लिश की गई तस्वीरों में एक बिल्डिंग में आग लगी हुई और पास में इमरजेंसी सर्विस दिखाई दे रही थीं।