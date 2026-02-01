T20 WC 2026: टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान ने शुरू किया ड्रामा, भारत के साथ नहीं खेलेगा मैच

  1. हिन्दी समाचार
टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टूर्नामेंट में खेलने का फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान की टीम भारत के साथ मुकाबला नहीं खेलेगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

T20 WC 2026: टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टूर्नामेंट में खेलने का फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान की टीम भारत के साथ मुकाबला नहीं खेलेगी। दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान की टीम शामिल नहीं होगी।

