  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. T20 World Cup : आखिरकार आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, स्कॉटलैंड को भेजा न्योता

T20 World Cup : आखिरकार आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, स्कॉटलैंड को भेजा न्योता

T20 World Cup 2026 :  आखिरकार बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है। बीसीबी की जिद के चलते उसकी टीम की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अब यह ऑफिशियल हो गया है स्कॉटलैंड ने 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह ले ली है।

By Abhimanyu 
Updated Date

T20 World Cup 2026 :  आखिरकार बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है। बीसीबी की जिद के चलते उसकी टीम की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अब यह ऑफिशियल हो गया है स्कॉटलैंड ने 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह ले ली है।

पढ़ें :- न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी टूर्नामेंट से हुआ बाहर

क्रिकबज के अनुसार, यह तो होना ही था, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे की डेडलाइन दी थी और शनिवार (24 जनवरी) को आखिरकार उसने सख्त कदम उठाया। यह तो बस समय की बात थी कि बांग्लादेश की जगह ब्रिटिश द्वीपों के उत्तर-पश्चिमी यूरोपीय देश को एसोसिएट देश के तौर पर शामिल किया जाए और शनिवार सुबह फाइनल फैसला लिया गया, जब पता चला कि ICC के CEO संजोग गुप्ता ने ICC बोर्ड को औपचारिक रूप से लिखा कि बांग्लादेश की मांगें आईसीसी की पॉलिसी के हिसाब से नहीं थीं।

माना जा रहा है कि बोर्ड के सभी सदस्यों को लिखे गए इस लेटर में गुप्ता ने बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) आईसीसी बोर्ड के फैसले का पालन नहीं कर रहा था और बांग्लादेश की जगह इस बड़े इवेंट के लिए किसी दूसरे देश, इस मामले में स्कॉटलैंड को बुलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस लेटर की कॉपी, ज़ाहिर है, BCB के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम को भी भेजी गई है, जो आईसीसी बोर्ड के सदस्य हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि गुप्ता ने क्रिकेट स्कॉटलैंड को भी लिखा है और उन्हें भारत और श्रीलंका में होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए फॉर्मल इनविटेशन भेजा है।  इस वेबसाइट को पता चला है कि शनिवार सुबह दुबई और एडिनबर्ग के बीच हॉटलाइन शुरू हो गई थीं।

पढ़ें :- आईसीसी ने शुरू की स्कॉटलैंड को बुलाने की तैयारी, आखिरी वक्त तक बांग्लादेश से नहीं मिला कोई जवाब
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

T20 World Cup : आखिरकार आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, स्कॉटलैंड को भेजा न्योता

T20 World Cup : आखिरकार आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप...

Rising Star W Asia Cup : बीसीसीआई ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए घोषित की टीम इंडिया ए, राधा यादव बनीं कप्तान

Rising Star W Asia Cup : बीसीसीआई ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप...

वर्ल्ड कप से बायकॉट करने पर बंग्लादेश में मचा बवाल, बांग्लादेशी अभिनेत्री ने सरकार की कड़ी निंदा

वर्ल्ड कप से बायकॉट करने पर बंग्लादेश में मचा बवाल, बांग्लादेशी अभिनेत्री...

'टीम इंडिया से जीतने के लिए 300 रन बनाने होंगे...' दूसरे टी20आई में हार के बाद बोले न्यूजीलैंड के कप्तान

'टीम इंडिया से जीतने के लिए 300 रन बनाने होंगे...' दूसरे टी20आई...

IND vs AUS Test Squad : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, नए चेहरों को मिली जगह

IND vs AUS Test Squad : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए...

मैंने खुद से पूछा- क्या मैं फिर टीम इंडिया की जर्सी पहन सकता हूं या नहीं? ईशान किशन ने अपने कमबैक पर कही दिल छूने वाली बात

मैंने खुद से पूछा- क्या मैं फिर टीम इंडिया की जर्सी पहन...