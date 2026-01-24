T20 World Cup : आखिरकार आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, स्कॉटलैंड को भेजा न्योता

T20 World Cup 2026 : आखिरकार बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है। बीसीबी की जिद के चलते उसकी टीम की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अब यह ऑफिशियल हो गया है स्कॉटलैंड ने 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह ले ली है।

क्रिकबज के अनुसार, यह तो होना ही था, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे की डेडलाइन दी थी और शनिवार (24 जनवरी) को आखिरकार उसने सख्त कदम उठाया। यह तो बस समय की बात थी कि बांग्लादेश की जगह ब्रिटिश द्वीपों के उत्तर-पश्चिमी यूरोपीय देश को एसोसिएट देश के तौर पर शामिल किया जाए और शनिवार सुबह फाइनल फैसला लिया गया, जब पता चला कि ICC के CEO संजोग गुप्ता ने ICC बोर्ड को औपचारिक रूप से लिखा कि बांग्लादेश की मांगें आईसीसी की पॉलिसी के हिसाब से नहीं थीं।

माना जा रहा है कि बोर्ड के सभी सदस्यों को लिखे गए इस लेटर में गुप्ता ने बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) आईसीसी बोर्ड के फैसले का पालन नहीं कर रहा था और बांग्लादेश की जगह इस बड़े इवेंट के लिए किसी दूसरे देश, इस मामले में स्कॉटलैंड को बुलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस लेटर की कॉपी, ज़ाहिर है, BCB के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम को भी भेजी गई है, जो आईसीसी बोर्ड के सदस्य हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि गुप्ता ने क्रिकेट स्कॉटलैंड को भी लिखा है और उन्हें भारत और श्रीलंका में होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए फॉर्मल इनविटेशन भेजा है। इस वेबसाइट को पता चला है कि शनिवार सुबह दुबई और एडिनबर्ग के बीच हॉटलाइन शुरू हो गई थीं।